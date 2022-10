U BiH narednih dana temperatura i do 29 stepeni

U ponedjeljak, 24. oktobra, bit će umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U utorak, 25. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje na sjeveru Bosne je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepena.

U srijedu, 26. oktobra, pretežno sunčano. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

U četvrtak, 27. oktobra, pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokova magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.