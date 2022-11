Danas Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, koji se 14. novembra svake godine obilježava u cijelom svijetu, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je pripremio i realizira niz aktivnosti.

Početkom novembra pokrenut je Projekt “Nutricionističko savjetovanje i izrada tipskih jelovnika za oboljele od dijabetesa na terapiji inzulinom na području ZDK”.

Pilot projekt za ove pacijente je besplatan, a prethodno je neophodno da ispune određene kriterije, kao što su da su stariji od 18 godina, da imaju povišen indeks tjelesne mase iznad 24,9 (ITM/BMI), da imaju nivo HbA1c iznad ili 7,0 procenata, te da su na jednoj od sedamnaest, u pozivu nabrojanih inzulinskih terapija.

– Pregledi pacijenata obavljaju se u prostorijama Instituta, od strane tima sastavljenog od medicinske sestre i magistrice nutricionizma i to svakog pacijenta po dva puta do kraja 2022. godine. Za sve pregledane nutricionista će izraditi i tipske planove prehrane prilagođene njihovoj dijagnozi. Planirano je da se do kraja godine pregleda oko 300 pacijenata, a ako interes bude i veći, planirati će se pregledi u toku naredne godine. Ovisno o rezultatima pilot projekta, postoji tendencija da on preraste u stalan model unaprjeđenja tretmana bolesnika s lošom kontrolom glikemije i visokim rizikom od nastanka komplikacija dijabetesa – ističe Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ.

U saradnji sa Udruženjem djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu u nedjelju je predavanje “Značaj pravilne ishrane u kontroli dijabetesa” održala Maja Jonjić-Trifković, magistrica nutricionizma u INZ. Nakon predavanja je održan defile gradskim ulicama, okupljanje na trgu Alije Izetbegovića, te mjerenje nivoa šećera u krvi.