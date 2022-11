Do ponedjeljka smjena sunčanog i oblačnog vremena, za vikend ponegdje i snijeg

U Bosni je jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, dok je u Hercegovini pretežno vedro, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ).

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica -6; Bihać, Bugojno, Drvar, Sanski Most 0; Banja Luka, Grude, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica, Tuzla, Zenica 1; Prijedor 2; Doboj, Široki Brijeg 3; Bijeljina 4; Mostar, Stolac, Trebinje, Zvornik 5; a u Neumu 9 stepeni Celzijusevih.

– Danas će u Bosni preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusevih – naveli su meteorolozi.

U je danas Sarajevu sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 8 stepeni.

Objavljena je prognoza do ponedjeljka.

Tako će sutra biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

Prvi dan vikenda očekuje nas pak pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći, u većem dijelu naše zemlje, u nizinama se očekuje slaba kiša, a u višim područjima i na planinama susnježica ili slab snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 9, na jugu do 12 stepeni.

Za nedjelju je prognozirano pretežno oblačno vrijeme s kišom u nizinama, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom. Tokom dana padavine će slabiti i postepeno prestati. U Hercegovini poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 8, na jugu do 13 stepeni Celzijusevih.

Prvi radni dan iduće sedmice očekuje nas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni.