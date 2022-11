Katar plaća Pakistancima da glume navijače na stadionu: Dnevnica mizerna, ali sve ostalo je besplatno

Turski mediji pišu da je država Katar angažovala navijače iz Pakistana da pune stadione za Svjetsko prvenstvo koje počinje u nedjelju, a da će za “užitak” biti i nagrađeni, iako je riječ o mizernim stvarima.

Naime, svaki navijač koji bude pozvan i dođe u Katar s ulogom da “popuni stadion”, dobit će besplatan smještaj, 10 dolara dnevno i tri besplatna obroka, što bi im u konačnici moglo osigurati da bez dodatnih troškova borave u ovoj državi i idu “s utakmice na utakmicu”.

Iako ova informacija nije potvrđena, brojni korisnici na društvenim mrežama dijele prve snimke iz Katara i navode kako su mnogi navijači “lažni”, odnosno da mnogi od onih koji šetaju u dresovima, primjera Argentine ili Brazila, nisu iz tih zemalja, već spomenutih susjednih katarskih država.

🚨 Qatar have hired fans from Pakistan to fill stadiums for the World Cup. 👀 Each fan receives: $10 and 3 meals per day, accompanied with free accommodation. #Qatar2022 #FIFAWorldCup (Source: @sporx ) pic.twitter.com/ZFMkoHUNdQ

Jasno, Katar radi sve što je u njihovoj moći da u posljednjim danima priprema pred početak Svjetskog prvenstva osigura sve potrebne uslove kako bi Mundijal protekao u najboljem mogućem redu, a popunjenost stadiona i navijači na tribinama svakako su im jedan od glavnih izazova i zadataka, jer je upravo to slika koja će sigurno otići u svijet.

Svjetsko prvenstvo počinje u nedjelju utakmicom između Katara i Ekvadora, a finale je na rasporedu 18. decembra.

Qatar right now by the television from my country…



I only see people from India, Pakistan or Bangladesh wtf! 😭😭😭 pic.twitter.com/TimkMXOUCg