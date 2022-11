Nemoralni ljekar se “bogatio” zloupotrebom: Inzulinska jedinica košta do 250 KM

Slučaj prijave lažne dijagnoze koja je propisana pacijentu Doma zdravlja Kantona Sarajeva, digao je veliki uzbunu i postavio pitanje o sigurnosti liječenja pacijenata. Iz Doma zdravlja KS i Zavoda za zdravstveno osiguranje KS poručuju da su izvršili provjere i da nema razloga za paniku. Sve slučajeve, a sumnjivih zloupotreba koje se ne tiču samo lažne dijagnoze, prijavljene su nadležnim institucijama. Istaknuto je kako nije riječ o “masovnoj pojavi” niti je bilo “provaljivanja u sistem”.

“U ponedjeljak smo zaprimili prijavu pacijenta koji je tražio hitnu provjeru jer tu terapiju ne prima. Ne možete koristiti jedan period inzuline pa ne koristiti. Utvrđeno je da se ovo vršilo u periodu april-septembar 2021. godine. Zavod je odmah poduzeo aktivnosti na provjerama. Pretpostavljam da je doktorica koja je imala prva saznanje da je podnijela prijavu prema svojoj zdravstvenoj ustanovi”, navela je za N1 Lejla Brčić, pomoćnica direktora ZZO KS.

Pribavljanje nelegalne imovinske koristi

Portparol Arman Šarkić kazao je za N1 kako su u posljednjih godinu dana registrovana četiri slučaja zloupotrebe sistema.

“Sve ćemo uraditi da ovo ne utiče na naš imidž. Posljednje što nam treba da nam neki neodgovorni pojedinac ili pojedinci protupravnim radnjama, gdje je očigledno pribavljanje nelegalne imovinske koristi, naruši ugled. Mi smo potpuno jedna strana protivi i na raspolaganju smo istražnim organima. U ambijentu pika korone, da koristite tu situaciju za ove radnje je ispod svakog etičkog i moralnog kodeksa”, rekao je Šarkić.

Brčić ističe da nije došlo do “provaljivanja u sistem”.

“Riječ je ili o dogovoru pojedinaca ili nepažljivom korištenju pristupne šifre ljekara. A neko je morao i realizirati ove recepte jer znamo da ih ne možete podići bez zdravstvene legitimacije. Vrlo je jasno da je ovdje postojao dogovor između nekog broja osoba. Zabrinjava što se nije razmišljalo na koje način se ugrožava zdravlje pacijenta. Čovjek kojem je pripisana dijagnoza dijabetesa i to može da utiče na njegov tretman da mu se ugrozi život i zdravlje. Zavod izvrši ispitivanje. Kontrolori Zavoda izašli na teren i u petak je sva dokumentacija predata nadležnim organima”, rekao je Brčić.

Nije bilo hakerskih napada

Tužilaštvo i policija obaviješteni su o svim slučajevima, ali Šarkić kaže da se do sada nije puno uradilo te izrazio nadu kako će se ovim slučajem koji je izašao u javnost svemu pristupiti ozbiljnije.

“Uradili smo maksimalno što smo mogli. Nije bilo hakerskih napada s vana. Stvar je unutrašnje kontrole i šifri koje svaki ljekar dobije od Zavoda, on mora pažljivo postupati sa šifrom. Imamo ljude legaliste koji časno i pošteno rade posao i ove koji to rade. Vrlo precizno se može ustanoviti s kojeg kompjutera, koji dan i vrijeme se to desilo. Informatičari to mogu odrediti”, kazao je Šarkić.

Poručeno je kako će svi biti otkriveni i sankiconisani.

Cijena inzulinske jedinice do 250 KM

Govoreći o motivu za ovakvu zloupotrebu, Šarkić navodi kako je cijena inzulinske jedinice između 200 i 250 KM.

“Ako zaista imate dijabetes pokriveni ste osiguranjem. Ukoliko niste, onda je napravljen prostor za malverzaciju i ostvarivanje protupravne imovinske koristi. Vidjeli smo i na internetu da se inzulin prodaje ‘u druge svrhe’, pa tako na jednoj stranici oglašavaju da se koristi za uljepšavanje tijela”, rekao je Šarkić.

Da li pacijenti trebaju otići u domove zdravlja i provjeriti svoje kartone?

“To bi bio najgori scenarij u vremenu širenja virusa. Imamo 150 novih respiratornih infekcija, a u najavi je i sezonska gripa. Moramo u narednim danima pronaći najbolji model, nema potrebe za dizanjem panike”, poručio je Šarkić.

N1