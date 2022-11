Obilna kiša, pljuskovi, grmljavina i snijeg: Stiže značajna promjena vremena

U Bosni i Hercegovini jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je registrovana na području Krajine, jugozapadu i dijelu centralne Bosne.

Temperature zraka izmjerene u 07.00 sati: Bjelašnica 3 stepena; Bijeljina, Bugojno i Zenica 6; Jajce 7; Banja Luka, Sanski Most i Tuzla 8; Gradačac i Stolac 9; Doboj i Ivan Sedlo 10; Mostar i Trebinje 12; Drvar i Livno 13; Sarajevo 14; Grude 15; Bihać 16 i Neum 19 stepeni.

Danas će naoblačenje sa zapada u Bosni i Hercegovini usloviti većinom slabu kišu. Više padavina se očekuje tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između od 15 do 21 stepen.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U subotu će biti oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima na vrhovima planina je moguć slab snijeg. Očekivana količina padavina u većem dijelu zemlje između 15 i 30, lokalno do 50 l/m2. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 °C.

U nedjelju će u Bosni oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini jutro oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 12, u Hercegovini od 14 do 18 °C.

U ponedjeljak se u Bosni očekuje oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini do 19 °C.