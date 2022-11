Oštrije kontrole na granicama: Ono što je bilo u Sloveniji, sada nas čeka u Hrvatskoj

Ulaskom u Šengen hrvatska granica će postati spoljna granica Unije. Što će to značiti za BiH?

Susjedna Hrvatska očekuje završne odluke prema kojima bi od 1. januara, paralelno s ulaskom u eurozonu, postala i dio šengenskog prostora.

Ulaskom u Sengenski prostor hrvatska granična policija postat će odgovorna za čuvanje granice Evropske unije. Očekuje se tako da će praksa kontrole na graničnim prijelazima sa prvim susjedima biti pooštrene.

U Vanjskotrgovinskoj komori podsjećaju da su od 30 graničnih prijelaza za međunarodni teretni transport, samo dva prijelaza na kojima se može vršiti uvoz svih vrsta roba i da bi od početka sljedeće godine zbog oštrijih kontrola mogli biti dodatno opterećeni, javlja BHRT.

– Ulaskom Hrvatske u Šengen mi očekujemo određene pojačane kontrole iako nas uvjeravaju da u tom kontekstu neće doći do nikakvih novih procedura, ali dovoljno vam je to da vi raspolažete sa dva granična prijelaza. Pri tom ne smijemo zaboraviti činjenicu da BiH 72% svojih roba izvozi na tržište EU a prva tranzitna zemlja je Hrvatska. Očekuju da će im nakon zvanične potvrde o ulasku u šengenski prostor nadležne institucije iz Hrvatske prenijeti svoja iskustva koja imaju sa postojećom granicom Šengen zone u Sloveniji. A iskustva prijevoznika su – čekanja i detaljne kontrole. Mi smo očevici da na graničnim prijelazima BiH su zaista ogromne gužve se dešavale proteklih deset godina, a sada ulaskom Hrvatske u Šengen sve te gužve koje su se dešavale na granici sa Slovenijom prelaze na granicu sa BiH i Hrvatskom. Hrvatska će ulaskom u Šengen prevoznicima raditi jedan veoma detaljan pregled koji je po obavezama da to radi gdje će doći do još većih gužvi nego što jesu, kaže Vjekoslav Vuković, potpredsjednik VTK BiH.

– Mogući problemi mogli bi se rještiti otvaranjem dodatnih prijelaza koji imaju potpunu kontrolu roba ili osposobljavanjem jednog od postojećih gdje bi fitosanitarne inspekcije radile 24 sata dnevno, tvrdi Nikola Grbić iz Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni promet RS.

– Što se tiče određenih nekih drugih prijelaza gdje bi se možda mogle uvoziti i izvoziti robe koje zahtijevaju fitosanitarne ili druge preglede to je isključivo stvar dvije zemlje BiH i Hrvatske i unutar toga međunarodnog ugovora mora se tačno definisati koji je to granični prijelaz od kada na tom prijelazu je moguće da se vrši promet takvih vrsta roba. Postoje posebne komisije u BiH koje sarađuju sa sličnim tijelom u Hrvatskoj i sami zahtjevi treba da budu upućeni prema toj komisiji, kaže Ratko Kovačević, glasnogovornik UIOBiH.

U bezbjednosnom smislu ulazak susjedne zemlje u Šengen zonu doprinijet će većem stepenu zaštite vanjskih granica šengenskog prostora, a time i naše zajedničke granice, saopštili su iz Granične policije BiH.

– Kroz različite vidove dosadašnje uspješne nsaradnje, uvjerili smo se da su u navedenoj zemlji u prethodnim godinama uloženi značajni napori u oblasti zaštite granice, a samo pristupanje Šengenu bi bila potvrda ispunjenosti svih kriterija, a time i potvrda veoma visoke razine sigurnosti vanjskih granica u navedenoj zemlji što je posebno značajno u oblasti suzbijanja svih vidova prekograničnog kriminala, poručuje Zoran Galić, direktor Granične policije BiH.

I građane očekuju novine prilikom ulaska u Evropsku uniju od sljedeće godine. ETIAS sistem trebao je biti paralelno uspostavljen sa ulaskom Hrvatske u Šengen, ali je njegova primjena odgođena do novembra 2023. godine.