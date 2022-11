Ovo je cijena piva u Kataru. Postoji i ograničenje koliko ih se smije popiti

SVJETSKO prvenstvo u Kataru bit će drugačije od dosadašnjih, a dio promjena osjetit će i navijači koji će se zaputiti u tu zemlju. Postoje restrikcije u toj konzervativnoj muslimanskoj zemlji, no dio njih bit će prilagođen posjetiteljima. U to ulazi i alkohol.

Uobičajeno je on zabranjen u Kataru u kojem se može popiti tek u nekim hotelima, navodi The Guardian ističući i da će cijena piva biti viša, no što su to organizatori najavljivali prije početka Svjetskog prvenstva. Šef organizacije natjecanja Nasser al-Khater govorio je da će cijene piva u navijačkim zonama i stadionima biti smanjene, a pisalo se da će pola litre koštati između 8 i 9 eura.

Prema navodima Guardiana, Budweiser, jedino službeno pivo Svjetskog prvenstva u Kataru, ima višu cijenu. Prodaje se za 50 rijala, što je približno 13 eura. Istaknute su i cijene bezalkoholnog piva i vode. Bezalkoholno pivo koštat će 8 a voda 2.50 eura

Navijačima se sugerira da piju vodu. Budweiser navodi da će oni koji žele kupiti pivo morati dokazati da su stariji od 21 godine, kao i to da će biti moguće kupiti najviše četiri piva po osobi. Guardian piše i da je Budweiseru rečeno da prodajna mjesta pomakne na manje vidljive lokacije izvan stadiona.