Sva bahatost naše vlasti: Za meso će platiti 715.000 KM, začini će koštati 35.000

Građani svoju glad plaćaju skupo, dok strukture vlasti jedu jeftino. To je jezik naše stvarnosti sa sociološkog aspekta.

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine nedavno je objavila dodatak planu javnih nabavki koje su za ovu godinu planirane u iznosu od oko osam miliona KM. U teškom periodu inflacije to je prst u oko građanima koji jedva sastavljaju kraj s krajem.

Ove jeseni građani Bosne i Hercegovine su morali odlučivati između frižidera, nabavke ogrjeva i nove jakne ili cipela za svoju djecu koja kreću u školu. Istovremeno, vlast pokazuje svu bahatost bez osjećaja za teško stanje u kojem se nalaze oni koji ih biraju, kažu građani, javlja BHRT.

Da će se i dalje dobro i povoljno jesti pokazuju javne nabavke institucija Bosne i Hercegovine. Prema Planu javnih nabavki za 2022. godinu, za meso je planirano 715.000 KM od čega za nabavku, kako je naznačeno, svježeg telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa planirano je 560.000 KM, za svježe pileće meso 155 hiljada, a za nabavku začina 35 hiljada KM.

– Ova vlast ponovo pokazaju svu bezosjećajnost za realan svijet u kojem žive građani ove zemlje. I to nije ništa novo, samo je posebno iritantno ili bezobrazno u ovom preiodu, nakon dvije god pandemije, nakon ogromne inflacije zbog rata u Ukrajini, nakon poskupljenja svih životnih namirnica, da ova vlast barem deklarativno ili simbolično pokaže da malo štedi, kaže Siniša Vukelić, urednik portala Capital.ba.

– Sve to što mi vidimo, kao građani što doživljavamo, što nam se događa, vide to i političari i znaju to i ne tiče ih se, ne dotiče ih se, nemaju ni simpatije, a kamoli empatije. Pri tome imate još paradoksalniju stvar, sve to vjerski lideri vide i uporno šute. Nikada nisu javno pitale te strukture šta to radite od naroda, poručuje sociolog Esad Bajtal.

U planiranju javnih nabavki institucija Bosne i Hercegovine ne postoji ništa sporno. Plan je uredno objavljen na stranici institucija i u skladu sa zakonom, kaže urednik portala “Pratimo tendere” Slobodan Golubović.

– Ono što možemo zapravo reći jeste da je sve u granicama zakona, za sada, tvrdi Golubović.

Od ranije u javnom sektoru postoji praksa da se ne vodi računa o novcu poreskih obveznika, odnosno građana Bosne i Hercegovine. Da li se mogla praviti ušteda pogotovo sada u vrijeme inflacije, pada životnog standarda građana i problema koje imaju privrednici, da, ističu ekonomisti. To rade zemlje Zapada, sugerišu svojim građanima i, s druge strane kreću od sebe. Prvo rade uštede na nivou vlada, a u Bosni i Hercegovini?