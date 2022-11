U BiH narednih dana umjereno do pretežno oblačno s kišom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu 19 stepeni.

U utorak, 15. novembra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u većem dijelu zemlje. U ostatku dana povremeno slabe padavine u Hercegovini. U večernjim satima kiša na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 17, na jugu 19 stepeni.

U srijedu, 16. novembra, oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U četvrtak, 17. novembra, pretežno oblačno sa kišom. Prijepodne prestanak padavina na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a u ostatku dana i u ostalim područjima. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 17, na jugu 19 stepeni.

U petak, 18. novembra, pretežno oblačno. Kiša se očekuje Hercegovini, na u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Padavine uglavnom poslijepodne ili tokom noći. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 4 do 11, na jugu od 12 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.