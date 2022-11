Vrijeme u narednim danima

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je vremensku prognozu za vikend pred nama i novu radnu sedmicu prognozirajući promjenljivo do oblačno vrijeme.

Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu do deset, a dnevna od 8 do 14, odnosno na jugu do 16 stepeni.

Prvog dana nove radne sedmice, u ponedjeljak, prognozira se slično vrijeme kao i prethodnih dana sa umjerenim prilikama za kišu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U poslijepodnevnim satima i tokom noći kiša je moguća u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od četiri do deset, na jugu do 12, a dnevna od 9 do 14, na jugu 18 stepeni Celzijusa.

U utorak će preovladavti pretežno oblačno vrijeme, a povremena slaba kiša je moguća je samo u Hercegovini. Jutarnja temperatura od šest do 11, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 15, na jugu 17 stepeni. KLIX