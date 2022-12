Američka ambasada: Samo BiH je titular državne imovine, sviđalo se to vlastima RS ili ne

Republika Srpska mora “u potpunosti poštivati” Ustav i odluke državnih institucija Bosne i Hercegovine, uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda BiH, poručili su iz Američke ambasade

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se o usvajanju neustavnog zakona o imovini u Narodnoj skupštini RS.

Ustav BiH i relevantne odluke Ustavnog suda BiH su jasni: Bosna i Hercegovina je titular državne imovine i nadležnost za njeno uređenje spada u isključivu odgovornost institucija na državnom nivou.

Donošenjem još jednog Zakona o nepokretnostima ne mijenja osnovne pravne činjenice. Član III(3) Ustava BiH također je jasan:

Republika Srpska mora “u potpunosti poštivati” Ustav i odluke državnih institucija Bosne i Hercegovine, uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda BiH, sviđale se to vlastima RS ili ne”, poručili su iz Američke ambasade, istaknuvši da ovo ugrožava i ekonomski razvoj RS.

“Sklonost izabranih lidera prema neproduktivnoj politici učinka umjesto da se posvete pregovorima u dobroj vjeri kako bi riješili ovo pitanje šteti ekonomskom razvoju, koji bi koristio građanima ove zemlje, uključujući i one koji žive u RS – naveli su iz Ambasade SAD.

