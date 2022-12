Blagi porast temperature u narednim danima

Objavljena je prognoza do srijede:

U nedjelju 4. 11. 2022., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Više padavina na području Hercegovini i jugozapadne Bosne. Poslije podne ili tokom noći postepeni prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

U ponedjeljak 5. 11. 2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove se očekuje magla. Ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne je povremeno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 17 °C.

U utorak 6. 11. 2022., umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu 7. 11. 2022., oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.