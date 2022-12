Dodik poručio Schmidtu: Nemoj da se igra sa donošenjem odluka na području RS!

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je prioritet novog saziva Vlade Srpske očuvanje stabilnosti, pogotovo političke.

“Republika Srpska nastavlja sa rastom naših makroekonomskih vrijednosti. Naša prosječna plata je 1.211 KM što govori o tome da stalno raste i želimo da očuvamo tu politiku. To će biti vidljivo od 1.1. kada će biti isplaćeno povećanje plata od 5 posto i penzija od 14 posto. Usmjeriti se na jačanje potencijala RS i njenih investicionih potencijala”, kazao je Dodik i poručio:

“Na nivou BiH ostajemo posvećeni ustavnom položaju BiH. Ostajemo posvećeni očuvanju pozicije Republike, prestanak prenosa bilo kakve nadležnosti i vraćanje nadležnosti koje su nelegitimno i pod pritiskom oduzete od RS“.

Dodik je tražio da će Vlada RS tražiti zajedničku sjednicu sa Vijećem ministara BiH.

“Sa FBiH treba otvoriti svaku vrstu ekonomske i infrastrukturne saradnje, sačekati formiranje nove vlade FBiH i onda održati zajedničku sjednicu dvije vlade FBiH i RS, i doći do protokola koji će omogućiti da se lakše radi na nivou BiH. Stvaraju se uslovi da nakon izbora VM BiH, Vlada RS zatraži zajedničku sjednicu sa Savjetom ministara BiH kako bi se utvrdile određene politike i određena kretanja“.

Visokog predstavnika u BiH je ponovo nazvao lažnim.

“Republika Srpska ne prihvata lažnog visokog predstavnika, nećemo prihvatiti ni saradnju s njim ni kontakt s njim. Bilo koju odluku on nametne prema RS će biti neprovedena. Mi ostajemo u poziciji da je nelegalan, bez obzira što iza njega stoje neke sile koje pokušavaju nametnuti svoja pravila i narušiti međunarodno pravo. Mi ne možemo prihvatiti tumačenje samo jedne strane koja pokušava nametnuti pravila. Njihove odluke i zaključci su antidejtonske i nećemo ih pratiti i poštovati“.

Pocecemo da čistimo sve one koji se vode da su zaposleni, a nisu zaposleni, ne dolaze na posao. Za ovu vladu nema ni popodne ni vikenda. @N1infoSA pic.twitter.com/1yrQGvdrJi — Snezana Mitrovic (@Snejkicaa) December 23, 2022

Kada je riječ o odnosu prema EU integracijama, Dodik je kazao da nije zadovoljan načinom na koji se tretira Republika Srpska.

“Odnos prema EU će ostati na nivou potrebe da se deklarišemo kao oni koji su ZA i mi ćemo jasno reći da u tom pogledu nismo zadovoljni sa činjenicom da se na ovakav način tretira RS. Ukoliko vrate poziciju RS na ustavni kapacitet, možemo vratiti saradnju”.

“U praksi EU pridruživanja i razdruživanja u EU, nigdje nema vidljivo u istoriji EU da je zemlja koja se nalazi u poluprotektoratu može da bude kandidat za članstvo. To je njihova odluka, mi primamo znanju da je to tako“.

Dodao je da su SAD sve radile protiv RS i srpskog naroda.

“Ova Vlada ima kompetencije i potrebno je da nastupi sa većim autoritetom i po tom pitanju. Što se tiče saradnje sa SAD-om ostajemo privrženi kontaktima u saznanju da sve što su SAD radile ovdje, radile su protiv RS i srpskog naroda. U tom pogledu moramo biti oprezni, ali ih ne možemo ni zaobići tako veliku zemlju“.

“Mi ostajemo na EU putu, ali nismo entuzijasti kao prije nekoliko godina. EU nije takva kakva je bila prije nekoliko godina kada je davala optimizma. Mi moramo početi da vodimo računa isključivo o sebi i vodit ćemo ovdje u RS, predložićemo na nivou BiH takvu autonomnu politiku koja će promovisati partnerstvo a ne poslušnost i u evropskim procesima”.

Također, kazao je da će Republika Srpska ostati protiv NATO integracija.

“Republika Srpska ostaje protiv NATO integracija. Određeni oblici saradnje mogući, ali ćemo vidjeti na koji način će se odvijati ta saradnja. Jeste donesen program reformi, ali vidimo da se različito tumači i moramo biti oprezni“.

Dodik je na kraju odgovarajući na novinarska pitanja kazao da neće poštovati nijednu odluku Christiana Schmidta.

“Narod je odlučio da je 9. januar Dan republike. Schmidt može da radi šta hoće. Neće biti pozvan ni 9., možda ga to boli. Ja ga neću pozvat niti će ga iko pozvat. I nemoj da se igra sa donošenjem odluka bilo kakvih na području RS. Svaka odluka koje bi udarala u ustavni položaj, dovest će RS u poziciju da se zaštiti onako kako smo najavljivali i kako mi mislimo. Nikakve odluke Schmidta nas ne interesuju. Pokušao je da nešto karikira na nivou BiH, vidimo koliko je nereda napravio. Gdje god se pojavi, tu je nered. Zato je upitna ta priča EU “evo vam kandidatski status”. Molim? Sa Schmidtom? Ne zanima me šta on komentariše, koliko galami, petlja, laže. Ništa me ne zanima. Nijednu njegovu odluku neću prihvatiti u Republici Srpskoj i to je to“, kazao je na kraju.

IZVOR:N1