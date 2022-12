Dodik: RS nikada neće dozvoliti da BiH prizna Kosovo – Imao je i oštre riječi za Albina Kurtija

Oni su divljaci koji žele da prave nešto u irelevantnim i nelegalnim okolnostima, izjavio je predsjednik Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da “je Republika Srpska dio međunarodnog prava, potvrđena na najvišem nivou u UN kroz Dejtonski sporazum i Ustav”, te “da nikada neće dozvoliti da BiH dođe u poziciju da prizna Kosovo”.

– To jasno govorimo godinama i poručujemo svima da je politička debata o tome potpuno isključena. Mi poštujemo i sarađujemo sa Beogradom i stavovi koje Beograd ima o Kosovu, odnosno Prištini su i naši stavovi i to uvijek pratimo – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci reagujući na izjavu premijera Kosova Albina Kurtija da se “zbog gorkog iskustva iz BiH neće dopustiti formiranje Zajednice srpskih opština na Kosovu jer ne žele da Srbija kopira model Republike Srpske”.

Dodik je izjavio da Kurti ima velike probleme da dokaže svoj legitimitet i da je još u privremenim institucijama koje nisu legalne, niti međunarodno priznate, javlja Srna, te dodao da “veći broj zemalja članica UN nije priznao Kosovo”.

On je naglasio da Kurti nije taj koji treba da govori da li je BiH zadovoljna ili ne Republikom Srpskom i da to nije njegova stvar.

– Slušao sam to i od (Hašima) Tačija na jednom skupu od prije nekoliko godina dok je on još bio na slobodi i rekao sam mu da spokojno spava, da ih neće napasti Republika Srpska, ali da je on oteo od Srbije značajan dio teritorije i to sada govorim i Kurtiju – naveo je Dodik.

On je rekao da “je Kurti umislio da je neki mesija koji može govoriti sve i svašta”, ocjenjujući da je on “običan folirant koji umišlja da može davati lekcije svima”, ali da su davno prošla ta vremena.

– Oni su separatisti u pravom smislu te riječi koji pokušavaju da otmu legitimni dio države, ne ponašaju se u skladu sa Rezolucijom UN 1244 i to sve kada saberete oni su divljaci koji žele da prave nešto u irelevantnim i nelegalnim okolnostima – naveo je Dodik.

