Dugoročna vremenska prognoza – u novu godinu ulazimo sa nadprosječnim temperaturama

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je dugoročnu vremensku prognozu za naredne dvije sedmice. Prema svemu sudeći, novogodišnje praznike provest ćemo sa temperaturnim vrijednostima neuobičajenim za ovo doba godine.

Vikend iza nas bio je pretežno sunčan i iznadprosječno topao i dok su planine bile okupane sunce,, jedino u kotlinama zbog dugotrajne magle sunčevi zraci nisu mogle doći do izražaja.

Danas (utorak) moguća je slaba kiša, a na visokim planinama nije isključena i pojava slabog snijega.

Od srijede, pa do kraja ove godine prognozira se umjereno do pretežno oblačno i djelimično sunčano vrijeme. U Bosni je u kotlinama moguća magla koja bi pred sami kraj godine mogla biti i dugotrajnija. Zadržat će se natprosječno toplo vrijeme, a slab mraz moguć je u planinskim područjima.

Jutarnje temperature zraka do kraja ove godine varirat će od nula do pet stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do osmog podjeljka. Najviše dnevne temperature kretat će se između pet i 11°C, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Početkom 2023. godine godine bez bitnije promjene vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Preovladavat će stabilno, djelimično sunčano i nešto toplije od prosjeka.

Kako je saopćeno iz FHMZ, pogled prema plavetnilu neba i Suncu u kotlinama i dalje će onemogućavati magla. Padavine se ne očekuju do kraja prognoznog perioda, odnosno do devetog januara.

Jutarnje temperature početkom iduće godine varirat će u rasponu između jednog stepena i šest stepeni, u Bosni, a na jugu naše zemlje do osam stepeni Celzijusa u Hercegovini.

Maksimalne temperature kretat će se između 4 i 9u Bosni, a do 12 stepeni u Hercegovini. KLIX