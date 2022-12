Jesenja sjetva u TK izvršena na većim površinama nego 2021. godine

Jesenja sjetva prema dostavljenim podacima na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 6.626,50 ha, poljoprivrednog zemljišta, navodi se u danas usvojenom Izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona na sjednici Vlade TK.

Planom jesenje sjetve u 2022. godini na području Tuzlanskog kantona planirana je sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 7.317 ha, što ukazuje da sve planirane površine nisu zasijane, odnosno da je sjetva izvršena na oko 90% planiranih površina. Najveće površine zasijane su pšenicom i to 3.004 ha, odnosno 87,55 % od planiranih površina. Pšenica je zastupljena u procentu od 45,33 od ukupno ostvarenog plana jesenje sjetve svih kultura. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.772,50 ha, što čini 93,06 % od planiranih površina za sjetvu tim kulturama. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 10 ha što je 200 % u odnosu na plan. Povrtnim biljem zasijano je 497 ha, a što je 92,38 % u odnosu na plan. Od planiranih 1.482 ha za krmno bilje zasijano je 1.393 ha odnosno 93,99% u odnosu na plan.

Iako je sjetva izvršena na površini manjoj od planirane, ohrabruje uporedni podatak da je jesenja sjetva ove godine je ostvarena na površini koja je za 881,20 ha, odnosno 15,34% veća u odnosu na sjetvu u 2021. godini. Površina zasijana pšenicom kao najvažnijom strnom žitaricom je 3.004 ha, što je za 517 ha, odnosno 20,79% više u odnosu na prošlu godinu. Površina zasijana industrijskim biljem je ista kao i u prethodnoj godini. Sjetva povrtnih kultura veća je za 497,00 ha odnosno za 27,70% dok je sjetva krmnih kultura u odnosu na prošlu godinu veća za 100 ha odnosno za 15,34% .

Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 61,06% na području općine Teočak do 101,69 % na području općine Kalesija.

Iz prethodne tabele se vidi da je u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu skoro u svim općinama i gradovima došlo do povećanja sjetvenih površina i to od 1,72% na području grada Gračanica, do 75,86 % na području općine Sapna. Samo u općinama Doboj Istok i Kladanj došlo je do neznatnog smanjenja sjetvenih površina dok su u općini Banovići zasijane površine na nivou prošle godine.