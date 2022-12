Jutro hladno u cijeloj Bosni i Hercegovini: Objavljena prognoza do četvrtka

Jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini i na sjeveru sunčano uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 7 sati: Livno -6 stepeni, Tuzla -4, Gradačac -3, Drvar, Ivan Sedlo, Sanski Most i Široki Brijeg -2, Sarajevo i Zenica -1, Bihać, Bjelašnica, Bugojno i Stolac 0, Mostar 6, Neum 7 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 957 milibara, za11 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u većem dijelu zemlje. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom, koja lokalno može biti i dugotrajna. Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Najviša dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

ZA 20.12.2022 (Utorak)., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U ostatku zemlji malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 3, na jugu do 8, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.

ZA 21.12.2022 (Srijeda)., u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 9, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.

ZA 22.12.2022 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni i sa slabom kišom, a u višim područjima može pasti i malo snijega. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidro meteorološkog zavoda (FHMZ).