Narednih dana oblačno vrijeme sa kišom, na planinama se očekuje snijeg

Narednih dana se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama je moguć snijeg.

Jutros je u Bosni bilo magle i niskih oblaka, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutros je najhladnije bilo na Bjelašnici gdje je izmjereno nula stepeni Celzijusa. U Bugojnu, na Sokocu i u Srebrenici izmjeren je jedan stepen Celzijusa, Sanskom Mostu i Sarajevu dva, Banja Luci, Prijedoru i Tuzli tri, Zenici pet, Doboju i na Ivan Sedlu šest, Širokom Brijegu sedam, Trebinju osam, Drvaru i Mostaru devet, Gradačcu, Livnu i Neumu deset, a Bihaću 15 stepeni.

“Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. U večernjim satima, sa ponedjeljka na utorak, u sjevernim područjima Bosne se očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni”, saopćeni je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom očekuje se u utorak u BiH. Na planinama se očekuje snijeg. Jutarnja temperatura od četiri do deset, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 14 stepeni.

I u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. U većem dijelu Bosne razvedravanje tokom dana. U Hercegovini lokalno i povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, a najviša dnevna od četiri do deset, na jugu do 13 stepeni.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u BiH se očekuje i u četvrtak. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od jedan do pet, na jugu do osam, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 15 stepeni.