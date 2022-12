Oblačno i kišovito vrijeme uz visoke temperature se nastavlja i u narednim danima

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom. U jutarnjim satima i dio prijepodneva padavine u većem dijelu zemlje, a u ostatku dana i tokom noći većinom u Hercegovini.

Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i lokalno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 8 °C.

Ono što će biti karakteristično i narednih nekoliko dana jesu visoke temperature za ovaj period godine, kada se obično u BiH mjere minusi.

U petak se prognozira oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine na području Hercegovini, zapadne i jugozapadne Bosne, a u ostatku zemlje uglavnom povremene i slabe padavine. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 16 stepeni celzija.

U subotu – oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 17 stepeni.

U nedjelju ponovo oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Poslije podne ili tokom noći susnježica ili snijeg su mogući i u nizinama Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14 stepeni celzija.