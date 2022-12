Ovo su nove cijene goriva: Dizel konačno ispod 3 KM

Dobra vijest za vozače, cijena goriva u Federaciji u odnosu na jučer su niže za 5 do 10 feninga. Ovoj vijesti najviše će se obradovati građani Sarajeva gdje je litar dizela nakon duže vremena konačno ispod 3 KM. U ostalim gradovima Federacije cijene nisu pale ispod 3 KM, ali su niže nego proteklih sedmica.

Prema podacima sa aplikacije Ministarstva trgovine FBiH litar dizela u Sarajevu košta od 2,96 do 3,26 KM, a benzina 2,71 do 2,96.

Za razliku od Sarajeva, Mostarci će morati još da pričekaju. Dizel košta od 3,16 do 3,31 KM, a benzin od 2,81 do 3,01 KM.

U Tuzli litar dizela se kreće od 3,01 do 3,31 KM, a benzina od 2,66 do 3,01 KM.

U Zenici dizel košta od 3,11 do 3,26 KM po litri goriva, a benzin od 2,76 do 2,96 KM. U Maglaju cijena litre dizela varira od 3,21 do 3,26 KM a benzina od 2,91 do 2,96 KM.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH prije godinu dizel je koštao 2,40, a benzin 2,42 KM po litri.