Padaju cijene goriva na pumpama u BiH

U Tuzli dizel varira od 2,91 do 3,26 KM, a benzin od 2,66 do 3,06 KM

Već drugu sedmicu za redom, na pumpama u Federaciji bilježi se pad cijena goriva.

Nakon Sarajeva, još neke pumpe su snizile cijenu litre dizala ispod 3 KM.

Pa se tako litar dizela u Čapljini, na Ilidži, u Novom Travniku, u Sarajevu na dva mjesta, u Tuzli i u Vitezu može naći ispod 3 KM.

Prema podacima sa aplikacije Ministarstva trgovine FBiH litar dizela u Sarajevu košta od 2,91 do 3,21 KM po litri, a benzina od 2,71 do 2,96 KM.

U Tuzli dizel varira od 2,91 do 3,26 KM, a benzin od 2,66 do 3,06 KM. U Mostaru dizel je od 3,01 do 3,21, a benzin od 2,76 do 3,01 KM po litri.