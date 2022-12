Potres razbudio Mostarce, osjetio se širom Hercegovine

Epicentar potresa je bio 20 kilometara južno od Mostara, na samo dva kilometra dubine.

Mostarce je jutros razbudio potres u 7:49 sati jačine 3,4 stupnja po Richteru. Kako je objavio EMSC, epicentar potresa je bio 20 kilometara južno od Mostara, na samo dva kilometra dubine. Potres se osjetio se na širem području Hercegovine.

