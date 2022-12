U narednim danima očekuje nas drastičan rast temperatura, kiša bi mogla stvoriti probleme u Krajini

Iako se situacija kada govorimo o poplavama u Bosni i Hercegovini početkom ove sedmice stabilizovala te su vodostaji rijeka u blagom opadanju, naredni dani ponovno bi mogli stvoriti probleme, naročito na području Krajine.

Nekoliko najugroženijih gradova na području Krajine, poput Bihaća i Sanskog Mosta već su proglasili stanje prirodne nesreće uslijed poplava te su na ta područja upućeni timovi Federalne uprave civilne zaštite.

Međutim, prema kratkoročnim prognozama, padavine bi i pored trenutno stabilne situacije mogle stvoriti probleme u određenim dijelovima države.

“Danas preovladava dosta stabilno vrijeme uz niske temperature, ali bez padavina. Međutim, od sutra slijedi promjena vremena i pogoršanje u smislu padavina. One neće biti snježne. Očekujemo kišu na jugu, jugozapadu i naročito zapadu Bosne što je poseban problem s obzirom na povećan vodostaj rijeka kao što su Una i Vrbas”, rekao je za Klix.ba meteorolog FHMZ-a Bakir Krajinović.

Osim padavina, Krajinović ističe kako će se u narednim danima zabilježiti i veliki rast temperatura.

“Porast vrijednosti temperatura očekujemo od srijede. U četvrtak u Bosni u jutarnjim satima ni u jednom mjestu temperatura neće biti ispod nule. Primjera radi, u petak će temperatura, u odnosu na danas, biti za 10-15 stepeni viša u odnosu na danas što predstavlja drastičan rast”, naveo je meteorolog.

Prema prognozama FHMZ-a, upravo u petak jutarnja temperatura zraka trebala bi iznositi od 4 do 10 stepeni, na jugu do 14, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni Celzija.