U Sarajevu 22. marta koncert Brucea Dickinsona sa Zagrebačkom filharmonijom

Frontmen kultnog britanskog metal benda “Iron Maiden” i svjetski poznati muzičar Bruce Dickinson sa Zagrebačkom filharmonijom će za sarajevsku publiku 22. marta 2023. godine u dvorani “Mirza Delibašić” izvesti “Deep Purpleov” repertoar “Jon Lord's Concerto for Group and Orchestra”.

Projekt “Jon Lord’s Concerto For Group And Orchestra” jednim dijelom je repertoar grupe Deep Purple a drugim dijelom Jona Lorda, čuvenog osnivača i klavijaturiste ovog kultnog benda.

Uz frontmena Iron Maidena Brucea Dickinsona na koncertu će nastupiti čitav niz legendarnih imena: John O’Hara na klavijaturama (Jethro Tull), Tanya O’Callaghan na basu (Whitesnake), Kaitner Z Doka na gitari (Jon Lord, Ian Paice), Bernard Welz na bubnjevima (Jon Lord, Don Airey) i Mario Argandonija –udaraljke (Jon Lord), uz pratnju 74 muzičara Zagrebačke filharmonije. Dirigent je Paul Mann.

“Concerto for Group and Orchestra” live je album Deep Purplea i Londonskog Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigirao Malcolm Arnold, snimljen u Royal Albert Hallu u Londonu 1969.

Bila je to jedna od prvih izvedbi kombinacije rock glazbe s punim orkestrom.

Za kompozicije je zaslužan osnivač Deep Purpela i član Whitesnakea Jon Lord, dok tekstove potpisuje pjevač Deep Purpela Ian Gillan 2011.

Lord je snimio izmijenjenu studijsku verziju Concerta For Group And Orchestra, ovoga puta pod dirigentskom palicom Paula Manna koji ga vodi nakon smrti Jona Lorda, s Bruceom Dickinsonom kao vokalom.

Set lista na sarajevskom koncertu sastoji se od sva tri dijela Jon Lordovog “Concerto For Group And Orchestra”, dijelove “Sarabande” kao i neke od najvećih hitova Deep Purplea, poput “Smoke On The Water”, “Perfect Strangers”, “When A Blind Man Cries”, „Soldier of Fortune“ ali i dvije pjesme Brucea Dickinsona. Svaka će pjesma sadržavati potpuni orkestralni aranžman.

Osim u Sarajevu u okviru nadolazeće turneje sastav će nastupiti i 24. marta u Zagrebu u dvorani Dražen Petrović i 25. marta u Cankarjevom domu u Ljubljani.

Koncerte organizira tvrtka “Music time” iz Zagreba, predvođena producentom Tomislavom Kašljevićem, a kako su organizatori najavili, karte će uskoro biti dostupne u sistemu Kupikartu.ba.

Prvih 500 ulaznica prodaju se po early bird cijenama.

federalna.ba/Fena