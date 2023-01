Stižu nam kiše i snijeg, Sladić tvrdi da će se “lakše disati”: Vraća nam se prava zima

Bh. meteorolog Nedim Sladić je najavio da bi za koji dan moglo konačno se lakše disati

U Bosni jutros po kotlinama i uz riječne tokove preovladava magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje pretežno sunčano.

Temperature zraka u 07 sati: Livno -3 stepeni; Bugojno, Sokolac, Srebrenica -2; Drvar -1; Bjelašnica, Doboj, Ivan Sedlo, Sanski Most, Stolac, Tuzla 0; Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Sarajevo, Široki Brijeg, Zenica 1; Mostar 3; Trebinje, Zvornik 4; Gradačac 7 i Neum 8 stepeni.

Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjeren porast naoblake tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab, veći dio dana, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.

U Sarajevu u višim dijelovima grada sunčano, a u nižim tokom prijepodneva magla. Dnevna temperatura oko 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U petak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Bh. meteorolog Nedim Sladić je najavio da bi za koji dan moglo konačno se lakše disati.

“Pojačanje vjetrene cirkulacije koju očekujemo drugog dana vikenda kao posljedica poremećanja sa Antlantika prema našim područjima možemo oćekivati da ćemo već početkom naredne sedmice lakše disati. Vjetrena disperzija će pomoći disperziji čestica, zagađenih materija iz prizemlja u slobodnu atmosferu tako da se može očekivati pročišćenje zraka u značajnijoj mjeri”, rekao je Sladić za Novu BH.

Prema ranijim prognozama, vrijeme prikladno zimskim mjesecima možemo očekivati oko 10. januara.

Prognoza za naredne dane.

U subotu također pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 9 do 15 stepeni.

U nedjelju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje prema kraju dana ili tokom noći. Tokom dana kiša je moguća u zapadnim područjima Bosne, a tokom noći u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna od 9 do 16 stepeni.

U ponedjeljak također pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje do kraja dana ili tokom noći. Na planinama se očekuje snijeg. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu Bosne do 12, a dnevna od 9 do 16 stepeni.

