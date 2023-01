U BiH narednih dana sunčano vrijeme, u nedjelju postepeno naoblačenje

U većem dijelu Bosne i Hercegovin danas će prijepodne preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana razvedravanje. Na jugu Hercegovine sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 8 do do 13, na jugu do 16 stepeni.

U četvrtak 5. januara, jutro pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Tokom poslijepodneva umjeren porast naoblake. Vjetar slab, veći dio dana, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 15 stepeni.

U petak, 6. januara pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

Prvi dan vikenda u subotu 7. januara u većem dijelu zemlje sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14 °C.

U nedjelju 8. januara u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje prema kraju dana ili tokom noći. Poslijepodne ili u večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 9 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.