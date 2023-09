Dolazi fronta koja donosi veću promjenu vremena, ali osvježenje neće dugo trajati

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Puhaće slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu zemlje do 21 stepen, najviša dnevna od 28 do 34 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu, poslijepodne i umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, najviša dnevna oko 32 stepena.

Stabilno još danas

Još danas nas očekuje stabilno, sunčano i vruće vrijeme uz temperature lokalno do 36 stepeni, javlja BHmeteo. U četvrtak nam stiže oslabljenja hladna fronta donoseći lokalno padavine i blaže osvježenje.

Uz oslabljenju hladnu frontu u četvrtak počet će i period nestabilnog vremena koji će nas pratiti do kraja ove sedmice. Padavine samo lokalno u vidu prolaznih naleta kiše i pljuskova sa grmljavinom. Većih padavina uglavnom nema izuzev rijetko gdje uz jače grmljavinske pljuskove, a dosta krajeva će proći bez kiše.

Isto tako nekog većeg zahlađenja nema, temperatura će pasti za nekoliko stepeni ali će to idalje ostati iznadprosječno toplo za septembar. Oko 19. septembra moguće da će biti još vrućine.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom uglavnom na području Krajine, sjeveru i sjeveroistoku. Vjetar slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

U petak u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U subotu djelomično vedro. Vjetar slab, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni.