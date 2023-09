Jedna od manjih opština u BiH je novo poslovno čudo: U toku investicije vrijedne desetine miliona eura

Iako po broju stanovnika jedna od manjih u Bosni i Hercegovine, Općina Grude danas je jedan od lidera u privrednom napretku.

Pozitivan je primjer koji pokazuje kako sinergija općinske administracije i privrednika može dovesti do napretka.

Načelnik Gruda Ljubo Grizelj u razgovoru za RTV HB osvrnuo se na tri dosadašnja mandata na čelu ove prosperitetne općine u Zapadnoj Hercegovini.

Kao najveće postignuće svih aktera u Grudama vidi stvaranje pozitivne klime za ulaganja i razvoj.

– Od preuzimanja mog mandata do danas je to kontinuirana politika. Ne možete promatrati uspješnost ili rad načelnika i jedne zajednice kroz jedno kratko razdoblje. To su projekti strateške naravi koji se odvijaju u duljem vremenu – kazao je Grizelj dodavši kako bez dobre cestovne infrastrukture, općina se ne može razvijati.

Grudska privreda je na zavidnom nivou što potvrđuju i brojke.

U Grudama se najviše novostvorene vrijednosti proizvede u toku jedne godine po zaposlenom radniku, to je na nivou od 40.000 eura.

– Naš prihod od poreza na dohodak gotovo je dosegao decentralizirane prihode od PDV-a – istaknuo je načelnik Gruda.

Kako je rekao, u ovom trenutku su desetine miliona eura započetih investicije na području općine Grude u proizvodne kapacitete.

– Uz nekih desetak ili 15 miliona eura javnih investicija u infrastrukturu, tu je 25 ili 30 miliona eura, možda i više, investicija koje su pri kraju a odnose se na proizvodne kapacitete, ne ulazeći u ove trendovske kao što su solarne elektrane i slično – rekao je načelnik.

BIZNISINFO.BA