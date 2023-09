U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni u jutarnjim satima će biti magle i niske oblačnosti.

Vjetar slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, jugu zemlje do 32 stepena.

Svakim danom sve toplije

Svakim narednim danom postepeno sve toplije uz više sunčanih intervala, pogotovo u drugom dijelu ove sedmice kada će i vjetar potpuno oslabiti, javlja BHmeteo.

Kako trenutno sugerišu prognozni modeli opšta slika sunčanog, toplog i stabilnog vremena potrajati će barem do 13. septembra Na neke značajnije padavine ćemo se načekati.

Prema dugoročnoj prognozi FHMZ-a, do 19. septembra, pod utjecajem prostranog polja visokog zračnog pritiska stacioniranog nad Evropom, izgledno je stabilno vrijeme i postepen porast temperatura zraka koje će biti iznad prosječnih za ovaj dio godine.

Do 8. septembra u Bosni će jutra biti svježa uz minimalne temperature od 9 do 14 stepeni, u Hercegovini od 15 do 20. Tokom dana najviše temperature zraka u Bosni od 24 do 29, u Hercegovini od 28 do 33 stepena.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

U petak pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena.

U subotu pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena.