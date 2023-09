Objavljena prognoza za narednih 15 dana: Evo kakvo nas vrijeme očekuje

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu vremena od 12. do 25. septembra.

Kako su naveli, u Bosna i Hercegovina će i narednih dana biti u polju visokog zračnog pritiska koji će podržavati stabilno suho i toplo vrijeme.

“U prijepodnevnim satima u centralnim i sjevernim područjima lokalno može biti magle, a tokom dana i umjerene oblačnosti.

Od četvrtka u Bosni nakon dužeg suhog razdoblja izgledne su padavine u vidu slabe kiše ili kraćeg lokalnog pljuska. Nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom zadržaće se do kraja sedmice. U Hercegovini mogučnost za kišu biće mala.

Minimalne temperature varirat će od 11°C do 17°C u Bosni, na jugu zemlje do 22°C. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 28°C do 34°C, u drugom dijelu sedmice između 26°C i 31°C.

Početkom naredne sedmice (od 18.09.) prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu sedmice moguća je kiša koja će zahvatiti čitav prostor naše zemlje.

Jutarnje temperature zraka varirat će između 8°C i 13°C u Bosni, u Hercegovini do 16°C. Najviše dnevne temperature uglavnom u rasponu od 15°C do 20°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 23°C”, navodi se u prognozi.