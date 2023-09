Opasan po život: Čaj za mršavljenje na tržištu BiH sve popularniji

Zabranjeni čaj za mršavljenje prodaje se u Bosni i Hercegovini. Čaj Trex zabranjen je u susjednim zemljama. Neki ljudi na društvenim mrežama su rekli da su čak nakon 40 dana korištenja ovog čaja pomišljali na suicid. Anksioznost, depresivne epizode, ubrzan rad srca… samo su neke od kontraindikacija koje je ovaj čaj, kako su naveli korisnici, kod njih proizveo.

Nutricionistica Amela Ivković O’Reilly rekla je N1 da je zapravo sastav ovog čaja problematičan.

“Kad je došlo do toga da su se ljudi počeli javljati sa simptomima aritmije, suhoće usta, mantanjem i slično… u Francuskoj je urađena analiza i došlo se do toga da dva sastojka nisu navedena na ambalaži, a to su sibutarmin i jedan sastojak vijagre. I oni su najgori sastojci ovog čaja. Sibutarmin je zabranjen od Evropske agencije za lijekove i ne bi smio da se koristi. I zamislite sad efekat ta dva sastojka, to je kobno”, rekla je O’Reilly.

Dodaje da ljudi koriste ovakve proizvode jer im se prodaju kao dijetalni preparati, preparati koji ubrazavaju metabolizam, rješava se zadržavanje vode i slično.

“A sastojci, kada se pogleda ovaj čaj, jesu oni koji u biti i jesu hrana – zeleni čaj, cimet, goji beri, džumbir i sve one stvari na koje smo navikli. Nikada ne bismo pomisli da ima nešto pogubno. Ono što me kao stručnjaka boli, ali i kao čovjeka, da se ljudi zamajavaju ovakvim preparatima, i ako dobiju neki efekat, to je kratkoročno. Dugoročno naprave poteškoće i probleme sa svojim zdravljem”, podcrtala je O’Reilly.