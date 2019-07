Gradska uprava obavještava građane da pristupa izmjenama Regulacionog plana “Centar”Srebrenik, te Regulacionog plana “Sport i rekreacija”. lzmjenama je obuhvaćeno zemljište čija granica ide magistralnom cestom od Mulahmetovića potoka do Ćehajske dzamije, ulicom Ivana Markovića lrca do pružnog prelaza i mosta na Tinji za naselje Bare, koritom rijeke Tinje do Kiseljačkog mosta, Kiseljačkim putem do željezničke pruge i pružnog prelaza, zatim ulicom 25.Novembra i Mulahmetovića potokom do magistralne ceste. Pozivamo sve koji imaju prijedloge u vezi sadržaja na obuhvaćenom području da iste dostave Službiza prostorno uređenje i zaštitu okolice, pismeno iii na e-mail prostorno@srebrenik.ba .