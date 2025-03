Bolja zaštita prava potrošača u FBiH

Federacija BiH napokon dobija zakon o zaštiti potrošača. Riječ je o zakonu kojim se osigurava bolja zaštita potrošača i ovo zakonsko rješenje, naglašavaju iz federalnog Ministarstva trgovine, usklađeno je sa svih deset direktiva EU koje se odnose na zaštitu potrošača.

Time se omogućava pristup širem tržištu sa istim pravilima koja štite potrošače. U konačnici, bolja zaštita potrošača u skladu sa pravilima EU jedan je od uslova za našu zemlju na njenom evropskom putu.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kaže da je riječ o modernom i funkcionalnom zakonu, kojim se osiguravaju veća zaštita potrošača, lakše ostvarivanje njihovih prava, ali i lakše i brže rješavanje sporova kojim se sprečavaju nepoštene trgovačke prakse.

– Njime se omogućavaju jasni uvjeti ugovora i sprečavaju skrivanja dodatnih plaćanja, te se uvode i novi mehanizmi poput povlačenja opasnih proizvoda sa tržišta, pojašnjava Hasičević.

Ističe da se ovim zakonskim rješenjem uvodi mogućnost predomišljaja, što znači da kupci imaju pravo da bez navođenja razloga odustanu od kupljenog proizvoda i vrate ga u roku od četrnaest dana, u skladu sa praksom koju već imaju kupci u zemljama EU.

Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura, kaže za Oslobođenje da je riječ o prijedlogu zakona na kojem još treba raditi.

– Mi imamo problem što je Zakon o zaštiti potrošača BiH donesen 2006. i tu smo imali političkih problema. Republika Srpska nije htjela razvijati dalje taj zakon, nego je donijela svoj zakon 2012. Od tada do danas, dakle, trinaest godina, imamo različite zakone o zaštiti potrošača. Jedan je u RS-u, dok se FBiH poziva na zakon o zaštiti potrošača BiH koji je nepromijenjen skoro dvadeset godina. Sada se želi uraditi federalni zakon, koji bi morao biti jako blizak zakonu u RS-u, iz razloga da mi kao potrošači koji živimo na zajedničkom ekonomskom teritoriju imamo ista prava. To je s druge strane važno i za trgovce i poduzeća, da i oni nemaju različite ambijente u entitetima, jer ni to nije dobro, ističe Bago.

Dodaje da bi zakon u FBiH trebao biti poprilično usaglašen sa zakonom u RS-u i pratiti evropske direktive koje su vezane za zaštitu potrošača. Bago naglašava da je uvijek dobro biti na tom putu, budući da su potrošači u EU najzaštićeniji, da imamo takvu zakonsku legislativu i da je jedina normalna i prirodna stvar ići u tom pravcu.

– Naprimjer, zajednička kolektivna potrošačka prava kad je riječ o komunalnim uslugama, o javnim poduzećima… Tu ima nešto što se nama sviđa, a to je da u svakom gradu, općini imamo predstavnike potrošača koji mogu uticati na odluke koje donosi gradsko vijeće, općina, a koje su vezani za komunalne usluge. Smatram da tu možemo zaštititi svoja prava, ondje gdje se odluke donose o načinu i isporuci usluga ili proizvoda, rekao je Bago, prenosi Oslobođenje.