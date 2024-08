Dijelove BiH pogodit će obilna kiša, led i jak vjetar. Nakon toga slijedi toplotni val

Početkom naredne sedmice nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Temperature lokalno do 42 °C.

Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku.

Poslijepodne lokalni pljuskovi s grmljavinom su mogući ponegdje u Hercegovini, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Vjetar u Hercegovini slab do umjeren, veći dio dana, jugozapadni, a u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37.

Prognoza do kraja sedmice

Četvrtak donosi prolazno i lokalno osvježenje u vidu kiše i pljuskova sa grmljavinom. Zatim, krajem sedmice sunčanije i vruće vrijeme. Temperature u porastu, javlja BHmeteo.

Četvrtak – Od jutarnjih sati sa zapada premještanje prolazne oblačnosti, koja će donijeti lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najmanja šansa za padavine u četvrtak na sjeveroistoku Bosne usljed zadržavanja suhog zraka u nižim slojevima atmosfere. Lokalno može biti pojave nevremena uz veću količinu kiše za kratko vrijeme, led i jak vjetar.

Vruće će biti u četvrtak uz dnevne temperature između 29 i 35, na jugu do 38 °C. Jutro većinom toplo, lokalno tropski.