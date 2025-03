Dodik zaprijetio zaposlenima koji su odbili napustiti pravosudne institucije BiH

Milorad Dodik, predsjednik RS i SNSD-a najavio je da će do kraja dana određeni broj pripadnika SIPA-e preći u MUP bh. entiteta RS, kao i odmazdu za pravosudne zvaničnike sa nivoa Bosne i Hercegovine koji su odbili nalog Vlade RS da pređu u entitetske pravosudne institucije.

S obzirom na to da je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV BiH jučer i danas kazao da niko od pravosudnih zvaničnika u Sudu, Tužilaštvu i VSTV BiH nije postupio po nalogu Vlade RS i dao ostavke na svoje pozicije Dodik je odlučio kako će sada postupiti.

“Ja sam dao nalog da se popišu svi koji rade u VSTS-u a predstavnici su sudova i tužilaštava i odakle su oni. Ako su oni predstavnici suda u Zvorniku, ako je član VSTS-a i ako nastavi da radi tamo, a nastavi da bude sudija ovdje biće ukinut sud i premješten na neko drugo mjesto, a mi to nećemo finansirati. To je tako jednostavno, neće se to oklijevati. Ako oni misle da mogu postupati mimo zakona, a zamislite pravnika, ljude koji su se školovali za pravo da ne poštuju zakone svoje zemlje. To je nemoguće ili hoće da kažu da je BiH njihova zemlja”, rekao je on.

Također, najavio je da će u skladu sa “ultimatumom” Vlade RS koji traje do ponoći o prelasku u entitetske institucije postupiti određeni broj pripadnika SIPA-e nakon što je Darko Ćulum jučer dao ostavku na poziciju prvog čovjeka ove policijske agencije.

“Jedan broj pripadnika SIPA-e će preći u MUP RS u skladu sa odlukom Vlade RS i mi nastavljamo da vodimo našu politiku”, rekao je Dodik nastavljajući s antiustavnim aktivnostima.

Osim toga, kaže Dodik, čim bude uspostavljeno Specijalno tužilaštvo RS biće odmah poduzete “određene radnje”.

“Svako onaj ko se pojavi sa legitimacijom SIPA-e, Tužilaštva BiH se pojavi na prostoru RS ili djeluje u ime Suda, Tužilaštva, SIPA-e biće pritvoren jer je to protivzakonita radnja”, rekao je Dodik uprkos zakonima Bosne i Hercegovine.

No, tu se nije zaustavio nego je najavio i kršenje ljudskih prava, ali i drugih zakona, pa i entitetskih. Zaprijetio je i zapljenom imovine.

“Izučavamo način da onima koji nastave da rade u Sudu i Tužilaštvu BiH da im u RS konfiskujemo imovinu”, naveo je.

Podsjećamo, zakone koje je usvojila NSRS koje se odnose na zabranu rada Suda, Tužilaštva BiH, VSTV-a BiH i SIPA-e na prostoru RS, Ustavni sud BiH je stavio van snage privremenom mjerom. Navedene institucije formirane su odlukom visokog predstavnika, ali ih je potvrdila Parlamentarna skupština BiH donesenim zakonima, za što su glasali i članovi SNSD-a.

