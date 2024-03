Džeko i Milošević složni: Vjerujemo u pobjedu, gledamo ovu šansu kao posljednju za sve nas

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtak će na Bilinom polju u Zenici igrati polufinalni meč baraža za plasman na Euro koji će narednog ljeta biti održan u Njemačkoj.

Tim povodom na današnjoj press konferenciji medijima su se obratili selektor Savo Milošević, ali kapiten Edin Džeko.

Selektor je na startu upitan da li je spreman maksimalno iskoristiti odlične forme Ermedina Demirovića i Edina Džeke, te da li im je našao adekvatne pozicije.

“Ako odgovorim na pitanje, otkrio bih dobar dio taktike, ali ćemo se truditi da maksimalno iskoristimo naša dva špica”, rekao je selektor.

Među navijačima i medijima vlada optimizam, da li igrači osjećaju važnost trenutka?

“Ja nekako imam osjećaj da je ovo prvi put da se ništa ne očekuje. Barem što se tiče baraža. Ovo je već peti, zar jeste? Kada dođete do tog baraža, to je možda i najbrži put do velikog takmičenja s obzirom da imate jednu ili dvije utakmice što je mnogo lakše nego u deset utakmica izboriti Evropsko i svjetsko prvenstvo. Šansa je tu, nismo imali dobre kvalifikacije, a ako ćemo gledati po tome Ukrajinci su favoriti, ali mi ćemo pokazati koliko želimo doći do pobjede”, rekao je Džeko.

Selektor ističe kako vjeruje u plasman na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta.

“Više puta sam ponovio, ali još ću jednom. Da ne vjerujem da možemo sutra ostvariti povoljan rezultat, ne bih ni bio ovdje. Mislim da to tako misle i momci, Edin prvi. Moramo biti svjesni da će biti jako težak zadatak, ali i šta moramo učiniti da dođemo u poziciju da pobijedimo. Ja znam da možemo, znao sam i prije ove utakmice, a na nama je to da sutra i pokažemo na terenu. Što se tiče protivnika u finalu, to me ne zanima niti razmišljam. Kada se ovaj meč završi razmišljat ćemo dalje”, rekao je Milošević.

Slično razmišlja i kapiten.

“Što se tiče mladih igrača, ali i naš starijih. Nakon mog iskustva i toliko utakmica u reprezentaciji dao bih savjet mladim igračima koji su tu sada i oni su budućnost, nisam ja. Nije lagano otići na veliko takmičenje, to smo i dokazali i kada smo imali najbolju generaciju. Svi oni, ako misle da imaju narednih 10-15 godina moraju gledati ovaj trenutak. Ovo je koliko-toliko dobra šansa i za nas starije kojima je možda i zadnja šansa, ali i mlađe kojima je prva. Nije lagano i svi mi moramo sutra dati maksimum da to gledamo kao zadnju šansu. Imam osjećaj da je sve teže i teže otići na veliko takmičenje jer svi igraju fudbal. I ove male reprezentacije ne možeš lako pobijediti. Moj savjet svima je da se sutra to odradi kako treba i da maksimum. Ne treba gledati šta može biti poslije. Mi utičemo na to šta će se desiti sutra i sve zavisi od nas. Ako pobijedimo sutra, vjerujem da bi finalna utakmica bila još i teža. Moramo dati sve od sebe, a onda ćemo vidjeti”, rekao je Džeko.

Džeko se potom osvrnuo i na selekciju Ukrajine.

“Ne bih pričao mnogo šta su njihove mane, a šta su bolje strane. Svi dobro poznajemo Ukrajinu, to je dosta mlada, ali i dosta jaka reprezentacija. Ovo neće biti lagana utakmica. Igramo pred našim navijačima i imamo kvalitet. Trebamo vjerovati u sebe i da vjerujemo da možemo pobijediti. Ako mi ne vjerujemo, ko će vjerovati u nas. Utakmica je 50/50. Mi imamo mane, isto oni. Nadamo se da ćemo sakriti mane, a da će vrline izaći tu najviše gdje treba”, dodao je Džeko.

Osvrnuo se i selektor na Denisa Huseinbašića, koji je novajlija u ovom timu.

“Što se tiče tima zaista ne mogu otkrivati, ali mogu reći što se tiče Huseinbašića da sam uvjeren na osnovu treninga da će predstavljati u budućnosti dodatni kvalitet za ovu ekipu”, istakao je selektor.

Dijamant se nada kako će ovaj baraž biti prekretnica.

“Ovo je historijska utakmica. Do sada su baraži bili historijski negativni, ja mogu poželjeti da bude historijski pozitivan. Šta više, šta bolje poželjeti, ali vidjet ćemo. I oni dolaze tu sa tom željom da idu na Euro. Imaju dosta mladih igrača koji vjeruju da neki od njih prvi put mogu otići na Euro. Nije nimalo lagan zadatak za nas, ali neće i za njih”, rekao je Džeko.

Meč između BiH i Ukrajine igra se u četvrtak na stadionu Bilino polje uz početak od 20 sati i 45 minuta.

N1