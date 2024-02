Funkcioneri neće sebi da ograniče plate

Iako je Savjet ministara BiH prije skoro godinu dana zadužio Ministarstvo finansija i trezora da predloži izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH na način da kada se povećava plata radnicima ne povećava se imenovanim i izabranim zvaničnicima, do danas nije urađeno gotovo ništa.

“Po tom pitanju se ništa nije uradilo. Što se tiče zakona, on i dalje propisuje da imenovani i izabrani funkcioneri isto primaju kao državni službenici. Koeficijenti su i dalje fiksni i to je tako i ostalo, iako nije u redu”, rekao je Radenko Mirković, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

Naime, povod da Savjet ministara BiH zaduži Ministarstvo finansija i trezora BiH da izmijeni Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH bio je to što je prilikom posljednjeg povećanja plata zaposlenima u institucijama BiH, ministar, recimo, dobio povećanje plate od 550 KM, član Predsjedništva BiH 650 KM, dok je obični radnik ili vojnik dobio povećanje od svega 80 ili 90 KM.

Kako bi se to spriječilo, Predsjedništvo BiH bilo je predložilo izmjene i dopune Zakona o platama u institucijama BiH i to na način da se plata radnika, službenika i onih koji imaju koeficijent manji od osam obračunava po osnovici od 600 KM, a izabranim i imenovanim zvaničnicima u iznosu od 535 KM.

Te izmjene zakona dobile su podršku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, međutim, kao i nebrojeno puta do tada, sve je srušeno u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Najglasniji protiv toga tada su bili funkcioneri HDZ-a, a podržali su ih i delegati SNSD-a.

“Pokušaćemo to provući kroz kolektivni ugovor, gdje su komisije već formirane i imenovane. Moje neko iskustvo je da će to teško ići i da oni to neće htjeti prihvatiti”, rekao je Mirković za “Nezavisne novine”.

On ističe da je u “Službenom glasniku” 19. januara objavljena Odluka o imenovanju tima za pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora u ime Savjeta ministara BiH te da je rok šest mjeseci da se to ispregovara i još dva mjeseca da se on zaključi.

Upravo pregovori u vezi sa kolektivnim ugovorom su jedan od razloga zbog kojih još Ministarstvo finansija i trezora BiH nije postupilo po zaduženju Savjeta ministara BiH.

Navodno, nakon zaduženja od strane Savjeta ministara BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH u aprilu 2023. godine formiralo je radnu grupu koja je počela da radi na izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, ali sve je stalo na tome.

“Ministarstvu je tokom 2023. godine upućen određen broj inicijativa za izmjene i dopune zakona koje su uglavnom dolazile od sindikata, a u nekim situacijama od pojedinih institucija BiH. Ministarstvo trenutno analizira upućene inicijative”, navedeno je u jednom od odgovora Ministarstva finansija poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Kao razlog zbog kojeg još nije izmijenjen Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH na način da se ograniči rast plata imenovanim i izabranim funkcionerima, Ministarstvo je navelo i to da je 20. decembra Savjet ministara BiH donio odluku o formiranju tima za pregovore sa sindikatima o zaključenju kolektivnog ugovora.

“Ministarstvo smatra da je tek po okončanju svih naprijed navedenih aktivnosti potrebno zauzeti konačan stav u vezi s donošenjem novog sistemskog zakona ili eventualnih izmjena i dopuna postojećeg”, navedeno je u odgovoru.