I banke u FBiH počele zatvarati račune osobama s američke crne liste

Zbog opasnosti da bi se banke u BiH mogle naći u velikom problemu zbog osoba koje su pod američkim sankcijama, mnogi “crnolistaši” iz oba bh. entiteta ostaju bez ličnih računa.

Osobe s američke crne liste, a koje su na budžetu entiteta RS, su pronašle način kako da primaju platu i druga lična primanja dok je pred osobama koje su na budžetu BiH (Parlament BiH, Tužilaštvo BiH, Predsjedništvo BiH…) – veliki problem.

Predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić kazao je za Klix.ba da će on platu primati putem uputnice u pošti i da tu neće biti smetnji.

Ministarstvo finansija RS-a će nastaviti uplaćivati penziono i zdravstveno osiguranje kao i do sada, no plate će osobama koje se nalaze na crnoj listi SAD-a biti uplaćivane na pošte u RS-u gdje će oni podizati novac u gotovini.

Dakle, sankcionisanim osobama je onemogućen kartični promet putem vlastitog računa. Ipak, Stevandić kaže da postoji i drugi načini da se vrše transakcije i da će svi morati biti “kreativni”.

Stevandić je jučer kazao je da ima informaciju da će zbog američkih sankcija biti i zatvoren račun SDS-a pa će sada biti pravo pitanje kako će npr. SDS dobiti novac koji im pripada iz budžeta različitih nivoa vlasti.

Kako Klix.ba saznaje i banke u Federaciji BiH počele su zatvarati račune osobama koje se dio OFAC-ove liste sankcija.

Na njoj su trenutno Asim Sarajlić, Osman Mehmedagić, Dijana Kajmaković, Gordana Tadić, Marinko Čavara, Fadil Novalić.

No, za razliku od osoba iz RS-a koje su većinom na entitetskom budžetu (Dodik, Stevandić, Višković, Šeranić…) i gdje Ministarstvo finansija RS-a može platu uplaćivati u poštu, na državnom nivou situacija je mnogo složenija.

Osobe koje primaju platu iz državnog trezora, neće biti u mogućnosti primiti i podići platu u pošti jer državni zakon nije predvidio da Ministarstvo finansija i trezora BiH plate uplaćuje na poštanski račun.

To znači da će, naprimjer Marinko Čavara, Gordana Tadić, Dijana Kajmaković i Željka Cvijanović za sada biti bez plate.

Neki od njih s kojim smo razgovarali su nam kazali da se ovime krše osnova ljudska prava u pogledu raspolaganja imovine i zarađene plate te da banke jednostrano raskidaju ugovore iako nemaju osnov za to.

Kažu i da su istraživali slične slučajeve u Njemačkoj i Velikoj Britaniji te da su te države zaštitile svoje državljane od američkih sankcija kada je u pitanju isplaćivanje plata.

Istovremeno zatvoren je i račun SDS-u, a to je za Klix.ba potvrdio predsjednik te stranke Milan Miličević.

On nam je kazao da je stranka imala jedan račun i da je on sada u fazi zatvaranja, ali da za to danas nije zaslužan SDS već neki drugi.

Ipak kaže da u SDS-u imaju ideju i način kako da nastave vršiti uplate i isplate novca, no o detaljima nije želio govoriti. Samo je istakao da neće biti ugrožena organizacija niti djelovanje i da će sve biti legalno.

Klix.ba