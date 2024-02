I dalje toplo vrijeme za ovo doba godine

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH nastavljaju se visoke temperature za ovo doba godine.

Danas će prijepodne biti prolazno više oblačnosti. Sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18°C.

U Sarajevu više oblačnosti prijepodne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslijepodne porast naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 °C.

U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjime Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, u sjevernim područjima Bosne do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i zapadnim područjime Bosne lokalno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 °C.