Ljetno računanje vremena počinje 31. marta

Ove godine kazaljke na satu pomaknut ćemo nešto kasnije nego prijašnjih godina, tačnije 31. marta, kada počinje ljetno računanje vremena. Tu noć spavat ćemo sat vremena kraće, a dani će nam biti duži. Vrijeme se mijenja u 2 sata u noći na 3 sata. Ova promjena ostavlja posljedice na ljudski organizam, posebno kod starijih osoba, što se u prvom redu ogleda u poremećajima spavanja.

Ljetno računanje vremena završit će se 27. oktobra, kada ćemo kazaljke na satu pomaknuti ponovno unazad. Zanimljivo je da će ovo ljetno računanje vremena biti jedno od najkraćih. Naime, lani smo kazaljke na satu unaprijed pomaknuli nekoliko dana ranije, 26. marta. No, to ne znači da je onda ranije počelo zimsko računanje vremena. Naime, kazaljke smo vratili tek 29. oktobra, dakle nekoliko dana kasnije nego što ćemo to učiniti ove godine. Iduće godine ljetno računanje vremena počet će 30. marta, a trajat će do 26. oktobra.

Pomicanje kazaljki na satu dokazano ostavlja posljedice na ljudski organizam, a najčešća nuspojava su problemi sa spavanjem. Dobro rješenje bilo bi da odemo spavati u isto vrijeme kao što smo išli i prije pomicanja kazaljki na satu. Ako smo išli spavati u 22 sata, onda tako trebamo činiti i dalje, bez obzira na to što sat pokazuje 23 sata.

Prije nekoliko godina Europska komisija pokrenula je inicijativu za ukidanjem pomicanja kazaljki na satu, ali nije zaživjela unatoč tomu što su se milioni građana izjasnili za to. Zemlje, naime, nisu mogle usuglasiti stavove o tome žele li zadržati ljetno ili zimsko vrijeme.