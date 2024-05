Meteorolozi objavili prognozu do subote: Kiša, pljuskovi pa sunčani dani

U srijedu, 8. maja, će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Bosni su lokalno moguće intenzivnije padavine. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 26 °C.

U četvrtak 09.05.2024., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz promjenljivu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 °C.

U petak 10.05.2024., umjereno do pretežno oblačno. Povremeni i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 27 °C.

U subotu 11.05.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.