Mirza Selimović organizovao promociju novog albuma

Talentovani pjevač i pobjednik „Zvezda Granda“ Mirza Selimović organizovao je promociju četvrog po redu albuma u karijeri na kojoj su se pojavili brojni pripadnici estrade.

Pjevač je pred Grandovim kamerama sumirao utiske i otkrio da pored albuma, slavi i 10 godina od pobjede u „Zvezdama Granda“.

-Izbacio sam četiri albuma, ali deset godina je jubilej, pa da predstavim na ovaj način i solističkim koncertom – rekao je Mirza, a zatim otkrio koga prvo pita za mišljenje kada je reč o pjesmama.

-Puštam saradnicima, prijateljima, dosta kolega, čisto da čujem mišljenja, mada teško je mene poljujati. Ako mi se sviđa nešto, ja guram to-istakao je on

Poznat po svom nevjerovatnom talentu, Mirza se izdvaja i kao jedan od rijetkih pjevača koji nema nijednu mrlju u svojoj karijeri.

-Drago mi je, ja sam zaista sa svima dobar. Stvarno nisam nikada gledao nekog sa nekim prezirom ili ljubomorom. Sa svima sam dobar stvarno. Onaj ko nije dobar sa mnom je lud. Bjelogrlić je rekao jednu dobru stvar, a to je „Teško je biti srećan u nesrećnom društvu“. Kad vidite da stvari ne funkcionišu oko nas, neke stvari koje nisu baš kako treba, to me poljulja. Ali šta znam, gledam na stvari pozitivno – ispričao je i dodao:

-Bilo je svega naravno, samo što sam ja neke stvari ostavio za sebe. Uvijek ima nešto, ovaj posao nosi to normalno. Sasvim je normalno imati neke nesuglasice sa kolegama, sa saradnicima, nije to nenormalno ništa. U suštini sa 99% njih sam dobar.

Mirza Selimović je nakon pobjede u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ izgradio uspešnu karijeru, pjevač je istakao šta misli o onima koji tu priliku nisu iskoristili.

-To je individualno, kakav ko put ima, kako vidi stvari. Ja sam pobijedio u „Zvezdama Granda“, ali znao sam da tek prava borba kreće kasnije. Imao sam sreću da sretnem prave ljude, da se okružim dobrom energijom, da se dese prave pjesme i to je to u suštini. Sve pjesme su mi se desile slučajno. Tako da nikad ništa nisam forsirao, možda je to neki recept. Samo treba biti čvrst, ostati svoj, normalan u cijeloj toj priči – istakao je Mirza za Grand.