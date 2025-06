FSBiH objavio gdje će Zmajevi dočekati Austriju, poznate i cijene ulaznica

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će selekciju Austrije u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a utakmica je zakazana za 9. septembar na stadionu Bilino polje u Zenici.

Susret počinje u 20:45 sati.

Ulaznice dostupne samo registrovanim navijačima do 25. juna

Pretprodaja ulaznica ekskluzivno je omogućena navijačima registrovanim na platformi bhff.fans, i to do 25. juna. Svaka osoba u ovoj fazi može kupiti najviše dvije ulaznice.

Ukoliko nakon pretprodaje ostane slobodnih mjesta, redovna prodaja počinje 1. jula u 12:00 sati, putem portala event.ba.

Cijene ulaznica po tribinama:

Zapad C, D, E: 50 KM

Zapad A, B, F i Istok: 40 KM

Sjever i Jug: 30 KM

Ulaznice su personalizovane i kontrola će biti stroga

Važno je napomenuti da su sve ulaznice personalizovane i važe isključivo uz lični dokument. Kontrole identiteta obavljat će se na ulazima u stadion i u njegovoj okolini.

Utakmica protiv Austrije biće jedan od ključnih mečeva za reprezentaciju BiH u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo, a očekuje se velika podrška s tribina u Zenici. Zbog toga je interesovanje za ulaznice veliko, a navijačima se savjetuje da osiguraju svoje mjesto na vrijeme.

Podsjećamo, tim Sergeja Barbareza sjajno je ušao u novi kvalifikacioni ciklus i trenutno na kontu ima tri pobjede.

Redom su padali Rumunija, Kipar i San Marino.

N1