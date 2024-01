Monodrama “Ako sam žena, nisam konj” u Srebreniku 5. februara

“Ako sam žena, nisam konj”, urnebesna komedija – Predstava za koju se traži karta više, za koju režiju potpisuje Jovan Ljubenović, a u kojoj igra Ana Poznanović u Dom kulture u Srebreniku stiže 5. februara.

Stand up komičarka i glumica Ana Poznanović u svijet stand up komedije ulazi nakon objavljenog romana „Vrati se mami, siso“ koji govori o mladoj ženi koja bezuspješno pokušava da se izbori sa balkanskim sistemom vrijednosti, maminim sinovima i svojom disfunkcionalnom porodicom.

Nakon višegodišnjeg iskustva stand up komičarke konačno se oprobala i na „daskama koje život znače“ sa monodramom „Ako sam žena, nisam konj“. U njoj igra više „uloga“, od 19-godišnje zaljubljene balavice do 40-godišnje žene koja je prošla život ne postajući ništa pametnija kada je ljubav u pitanju.

Komedija za jake žene i hrabre muškarce. Urnebesna komedija o ženi koja traži ljubav. Komična i iskrena priča jedne žene koja, tražeći onog pravog, na momente gubi samu sebe. Priča je to o zaljubljivoj i pomalo naivnoj djevojci od trenutka gubljenja nevinosti do zrelog doba. Suštinski, to je priča svake žene koja nastoji da pronađe “onog pravog”. Priča o pametnoj mladoj ženi koja radi glupe stvari. Zbog ljubavi. Zbog biološkog sata.