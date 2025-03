Narandžasto upozorenje FHMZ-a zbog obilnih padavina od 26. do 29. marta

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za period od 26. do 29. marta 2025. godine, zbog prognoziranih obilnih padavina na većem dijelu teritorije BiH.

Najkritičniji dan bit će četvrtak, kada se u većem dijelu Bosne očekuje 40 do 60 litara padavina po metru kvadratnom, a lokalno i do 80–90 litara. U srijedu su moguće padavine u rasponu od 20 do 40 l/m², dok se za petak i subotu prognozira slab do umjeren intenzitet – između 5 i 15 l/m², lokalno i do 20 l/m².

Iako se u ostalim danima padavine neće kretati iznad praga za izdavanje upozorenja, iz Zavoda naglašavaju da je pojačan oprez neophodan zbog već preopterećenih vodotoka i mogućnosti njihovog izlijevanja.