Obavijest za građane: Od danas struja u FBiH skuplja za 10 posto

Nakon što je FERK krajem juna prihvatio zahtjev “Elektroprivrede Bosne i Hercegovine” (EPBiH), od danas, 1. augusta, počinje obračun potrošnje električne energije po cijenama koje su više za 10,29 posto za domaćinstva, odnosno 7,29 posto za jaslice, vrtiće, domove za smještaj učenika, studenata, starijih osoba, vjerske objekte, kuhinje humanitarnih organizacija i druge kupce iz kategorije ostala potrošnja.

S obzirom na to da potrošnja zavisi od niza faktora, teško je dati precizne procjene koliko će nove cijene uvećati mjesečne račune građana, ali generalni direktor EPBiH Sanel Buljubašić očekuje da za 85 posto potrošača povećanje iznosi oko 2,5 KM po računu.

Ipak, povećanje cijene neće značajno utjecati na sanaciju duga od 331 milion KM u EPBiH. Dug kompanije akumulira se od 2009. godine, kada je formiran koncern, pa su prošlu godinu rudnici u sastavu koncerna završili s više od milijardu maraka duga, piše BHRT.

“Ovo usklađivanje cijena EPBiH donosi svega 2,3 posto prihoda na godišnjem nivou, tako da se moramo okrenuti dodatnim količinama uglja, stvaranju tržišnih viškova energije i nadati se da ih možemo prodati na berzi”, kaže Buljubašić.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević očekuje da će mjesečni računi domaćinstava biti uvećani za iznose do 10 KM.

“Nezahvalno je davati procjene, jer građani koriste različite uređaje – toplotne pumpe, invertere, obične klima-uređaje ili nemaju ništa, ali za one koji konstantno koriste klima-uređaje i imaju veće potrošače u kući mjesečni računi bit će veći do 15 KM. Zbog troškova grijanja to će povećati izdatke do 150 KM na godišnjem nivou“, kaže Bečarević.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je EPBiH u problemima nakon ulaganja značajnih sredstava u izgradnju novog termobloka u Tuzli, od kojeg se odustalo prije nego što je izgradnja i počela, a uz smanjenje proizvodnje uglja dovedena je u poziciju da mora “krpiti rupe”.

“Sigurno je da energija učestvuje u proizvodnji i uslugama svega oko nas, tako da će ovo poskupljenje neminovno rezultirati domino-efektom. Doći će do poskupljenja, većeg ili manjeg, svih usluga i roba koje se proizvode u BiH, jer rast cijena struje je prirodno opravdanje za poskupljenje“, ističe Pavlović.