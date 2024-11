Od Beograda do Bijeljine uskoro za sat vremena

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će uskoro biti otvoren dio autoputa od Kuzmina do Sremske Rače, što će omogućiti da se od Beograda do Bijeljine dođe za sat vremena.

Vučić je rekao da će za dvije sedmice biti završena brza saobraćajnica Šabac – Loznica, te najavio da će se potom ići dalje prema Pavlovića mostu.

Osim toga, naveo je Vučić, kreće se sa radom na idejnom projektu do Malog Zvornika kako bi se dalje povezali sa Zvornikom, Milićima u bh. entitetu RS.

On je rekao da će za manje od dvije sedmice biti završen autoput do Vrnjačke Banje, kao i dio Moravskog koridora do Pojata, dok će Fruškogorski koridor biti gotov za dvije godine.

Vučić je istakao da će skoro sve biti završeno do kraja 2026. godine.

– U ovom trenutku u Srbiji i u apsolutnim brojevima gradi se najviše autoputa i brzih saobraćajnica u cijelom regionu – rekao je Vučić za televiziju Pink, prenio je Avaz.