OK BiH podržao nadarenu tenisačicu Teu Kovačević sa 15.000 KM

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (OKBiH), na svojoj 35. sjednici Izvršnog komiteta, donio je odluku da podrži mladu olimpijsku nadu – teniserku Teu Kovačević sa 15.000 KM za njene pripreme i nastupe.

„OK BiH je kao nebudžetski korisnik pronašao način da obezbijedi finansijsku podršku za našu najperspektivniju mladu teniserku koja postiže odlične rezultate u starosnoj kategoriji U16 iako joj je tek 14 godina. OK BiH po ko zna koji put uspijeva osigurati finansijska sredstva kada su najpotrebnija, a koja će Tei pomoći da ostvari svoje i naše snove i to na samom početku njene karijere“, saopšteno je iz OK BiH.

Iako nenadležan, OK BiH je i u ovom slučaju prvi reagovao, prepoznao i podržao Tein talenat i uspjehe, što je ranije učinio sa talentima kao što su Lana Pudar, Ada Avdagić, Iman Avdić i mnogi drugi.

„Ovi mladi ljudi svojim uspjesima na međunarodnim takmičenjima donose ponos svojoj zemlji i nadamo se da će se njihove osnovne potrebe i pravo da se bave vrhunskim sportom napokon sistemski riješiti. Do tada će OK BiH nastaviti, u skladu sa svojim maksimalnim mogućnostima, da ih podržava kao i do sada. Tei čestitamo na uspjesima, kao i njenom treneru, porodici, klubu i Teniskom savezu BiH i nadamo se da će nas opet i vrlo brzo obradovati sa rezultatima te biti siguran putnik za Olimpijske igre Los Angeles 2028“, poručili su iz Olimpijskog komitet BiH. .