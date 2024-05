Penzioneri traže od Vlade FBiH jednokratne iznose od 100 i 200 KM

Penzioneri u Federaciji BiH ne odustaju od borbe za poboljšanje svog materijalnog statusa. Iako su lani penzije uvećane po osnovu redovnog i vanrednog usklađivanja za 16,25 posto, to uvećanje je, praktično, sažvakala inflacija.

Posljednje uvećanje od 6,55 posto, po osnovu redovnog usklađivanja, koje je, podsjetimo, akontativno bilo pet posto u januaru, a potom 1,55 posto u aprilu jedino je u ovoj godini. Budući da se usklađivanje penzija u F BiH vezuje uz rast BDP-a i indeks potrošačkih cijena, ti parametri su nepovoljni da bi bilo izvršeno, po inače komplikovanoj formuli, vanredno usklađivanje.

Upravo zbog toga penzioneri u F BiH traže da se usklađivanje penzija vrši kako je to u zemljama regiona, ali i u manjem bh.entitetu, to jest da penzije prate rast cijena i plaće. Za to su neophodne izmjene Zakona o PIO, odnosno, članova koji se odnose na usklađivanje.

Upravo to će biti prvi zahtjev prema Vladi FBiH, kako je to već iskristalisano na kantonalnim skupštinama,a što bi na današnjem (srijeda) zasjedanju Saveza udruženja penzionera/umirovljenika FBiH trebalo biti pravno formulisano, a potom usvojeno.

Svjesni da je do izmjena i dopuna Zakona o PIO dug put, penzioneri će insistirati na isplati jednokratne novčane pomoći, kako nam je potvrdio Redžo Mehić, predsjednik Saveza.

– Gledajući zakonski i pravno, Vlada F BiH je ispunila svoju zadaću, kada je riječ o usklađivanju penzija. Međutim, ne možemo biti zadovoljni, pogotovo, kada se zna da je preko 200.000 penzionera s najnižim primanjima i kada cijene hrane i lijekova stalno rastu. Zato od Federalne vlade tražimo da nam, dok se ne promijeni Zakon, isplate jednokratnu novčanu pomoć i to za penzionere koji primaju do 1.000 KM po 200 KM, a za one od 1.000 KM pa do iznosa najviše penzije po 100 KM – kaže nam Mehić.

